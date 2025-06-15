Футбольный клуб «Челябинск» завершил сезон поражением от «Машука‑КМВ»

Южноуральцы провалили важнейший домашний поединок, уступив со счетом 1:2

ФК «Челябинск» завершил свое выступление в весенней части сезона-2024/2025, заняв 6-е место в группе «Золото» Второй лиги А. В заключительном матче подопечные Романа Пилипчука проиграли на своем поле клубу «Машук-КМВ» из Пятигорска со счетом 1:2. Но сохраняют хорошие шансы, чтобы по итогам всего сезона оформить путевку в Первую лигу. Рассказываем, что им нужно для этого сделать.

Это был ключевой матч для нашей команды. В случае победы ФК «Челябинск» занимал третье место в турнирной таблице и гарантированно выходил в Первую лигу. Но не справился с поставленной задачей, провалив домашний поединок с командой «Машук-КМВ».

Основные события в матче произошли во втором тайме. Гости открыли счет на 59-й минуте благодаря точному удару Анзора Хутова. Но уже 3 минуты спустя челябинцы восстановили равновесие. В очередной раз в сезоне взял инициативу на себя фланговый защитник Ян Гудков. Но последнее слово осталось за пятигорцами. На 79-й минуте Магомед Абакаров вывел свою команду вперед — 2:1.

И тут началось странное: вместо того чтобы большими силами пойти вперед, чтобы отыграться, хозяева стали тянуть время. Их устраивало поражение. Точнее, победа команды соперника. «Машук-КМВ» в таком случае выходил на третье место, и это означало, что именно он встретится с ФК «Челябинск» (победителем осенней части сезона) в стыковых матчах за право перейти в Первую лигу.

Казалось бы, какая разница, с кем играть нашей команде стыки? Но дело в том, что клуб из Пятигорска не прошел лицензирование РФС и не сможет пойти на повышение. Поэтому смысл играть стыковые матчи отпадает сам собой. Таким образом, ФК «Челябинск» без «стыков» оформляет путевку в Первую лигу. Зная это, южноуральцы позволили соперникам победить в матче, но решить важную локальную для себя задачу.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 18-й тур.

14 июня. ФК «Челябинск» — «Машук-КМВ» (Пятигорск) — 1:2.

Голы: Анзор Хутов, 59 (0:1); Ян Гудков, 62 (1:1); Магомед Абакаров, 79 (1:2).

Впрочем, ситуация очень непростая и запутанная. Теперь нужно ждать официального заявления руководства ФНЛ. Согласно регламенту, ФК «Челябинск» должен отправиться в Первую лигу без стыковых матчей, но есть нюансы. Ждем решения лиги.