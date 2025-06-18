ФК «Челябинск» сыграет стыковые матчи с «Волгарем» за выход в Первую лигу

Исполком РФС принял решение провести игры между командами, претендующими на повышение в классе

Сегодня, 18 июня, на заседании бюро исполкома РФС было принято решение о проведении стыковых матчей между ФК «Челябинск» и «Волгарем» из Астрахани за выход в Первую лигу. Даты проведения двух игр будут определены позднее, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Футбольному клубу «Челябинск» придется-таки играть стыковые матчи, чтобы оформить путевку в Первую лигу. И не с командой «Машук-КМВ», которая заняла третье место по итогам весенней части сезона-2024/2025, а с расположившимся на четвертой строчке астраханским «Волгарем». К такому решению пришли члены исполкома РФС, которые вынуждены были решать непростую ситуацию, сложившуюся в группе «Золото» Второй лиги А.

Почему сложилась такая ситуация? Виной всему недостаточно продуманный регламент проведения турнира. Дело в том, что ФК «Челябинск» как победитель осенней части сезона-2024/2025 являлся прямым претендентом на проведение стыковых матчей (осенью наша команда финишировала на шестой позиции). Его соперником должен был стать пятигорский «Машук-КМВ», занявший третью позицию по итогам весны-2025. Проблема в том, что этот клуб не получил лицензию РФС и не имеет права выступать в Первой лиге.

Казалось бы, на этом можно ставить точку — смысл проводить стыковые матчи с командой, которая не претендует на повышение в классе. ФК «Челябинск» таким образом мог автоматически выходить в Первую лигу. Беда в том, что в регламенте ПФЛ (эта организация проводит соревнования по футболу в Первой и Второй лигах) не прописано, как быть, если на «стыки» претендует команда, не имеющая лицензии.

В этой ситуации грамотно повели себя в Астрахани. Руководство «Волгаря» обратилось в РФС с тем, чтобы дать ему возможность сыграть переходные матчи с ФК «Челябинск», так как именно эта команда расположилась в турнирной таблице вслед за «Машуком-КМВ». Футбольные чиновники посчитали, что их доводы небезосновательны.

Ну а ФК «Челябинск» должен корить себя за то, что не смог самостоятельно решить задачу. В заключительном матче он проиграл пятигорцам на своем поле (1:2) и поставил себя в такое положение. Впрочем, все в наших руках. По итогам двух поединков с «Волгарем» определится последний участник Первой лиги сезона-2025/2026. Дата и время проведения стыковых матчей пока неизвестны, РФС определит их позднее.