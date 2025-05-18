Футбольный клуб «Челябинск» проиграл с разгромным счетом лидеру Второй лиги

Южноуральцы на своем поле уступили костромскому «Спартаку» — 1:5

Худший матч в своей современной истории провел футбольный клуб «Челябинск». Сегодня, 18 мая, южноуральцы на своем поле потерпели сокрушительное домашнее поражение во Второй лиге от костромского «Спартака» — 1:5. Кошмарным для подопечных Романа Пилипчука получился второй тайм, в котором они пропустили четыре безответных мяча, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Этот поединок в Челябинске ждали с большим нетерпением. Во-первых, наша команда в последних матчах показывает неплохую игру, одержала важнейшую победу в предыдущем туре над ульяновской «Волгой». Во-вторых, к нам пожаловал лидер группы «Золото», а это хорошая возможность проверить себя в матче с серьезным соперником. Кстати, костромской «Спартак» имел 6-очковый отрыв и сохраняет хорошие шансы на выход в Первую лигу.

Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды проводили хорошие позиционные атаки, предложили друг другу высокий темп. Чуть лучше выглядели хозяева поля. Не случайно, именно они открыли счет в матче. Форвард Валерий Горбачик подкараулил ошибку защитников, подобрал мяч и здорово пробил по воротам — 1:0 к 30-й минуте.

Впрочем, еще до ухода на перерыв гости сравняли счет. После неудачного розыгрыша штрафного «красно-белые» провели изумительную атаку, которую точным ударом завершил Илья Рубцов — 1:1. Не прошло и пары минут, как отважился на дальний удар метров с 30 Дмитрий Садов — голкипер хозяев Владимир Задирака достал мяч из-под перекладины и перевел мяч на угловой.

Ну а затем был ужасный для челябинцев второй тайм. В нем у подопечных Романа Пилипчука не получалось практически ничего. Стояло гостям взвинтить темп, как наши ребята оказались к нему не готовы. Самое удивительное то, что костромчане могли забивать 6, 7 и даже 8 голов...

Началось все с того, как здорово разобрался в штрафной соперника Дмитрий Садов. Он на замахе уложил защитника, а затем неотразимо пробил — 1:2. Потом убежал в контратаку, пробежав полполя все тот же Рубцов — 1:3. Ближе к концу матча забил свой «дежурный» гол Александр Саплинов. В игровом эпизоде ему оставалось завершить красивую комбинацию партнеров по команде — 1:4. Ну а поставил точку в матче вышедший на замену Сергей Бугриев. Он выиграл борьбу «на втором этаже», отправив мяч в ворота после розыгрыша штрафного удара.

1:5 — так крупно ФК «Челябинск» в своей современной истории соперникам не проигрывал. Причем, что самое обидное — счет по игре.

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига А. Группа «Золото». 13-й тур.

18 мая. ФК «Челябинск» — «Спартак» (Кострома) — 1:5.

Голы: Валерий Горбачик, 30 (1:0); Илья Рубцов, 40 (1:1); Дмитрий Садов, 59 (1:2), Илья Рубцов, 71 (1:3); Александр Саплинов, 79 (1:4); Сергей Бугриев, 82 (1:5).

Подопечные Романа Пилипчука опустились на одну строчку в таблице, занимая 3-е место. В следующем туре они сыграют дома с «Родиной-2». Поединок со столичным клубом состоится 24 мая.

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).