Футбольный клуб «Челябинск» одержал победу в южноуральском дерби на первенстве России

Подопечные Виктора Булатова в Миассе выиграли у «Торпедо» со счетом 2:0

Сегодня, 2 октября, во Второй лиге первенства России по футболу состоялось южноуральское дерби — миасское «Торпедо» на своем поле уступило ФК «Челябинск» со счетом 0:2. У гостей авторами забитых мячей стали Никита Зырянов и Владимир Ульяновский, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».

С первых минут команды взяли не слишком быстрый темп, зато в игре чувствовался нерв. Как и должно быть в настоящем дерби. Вообще, в первой половине тайма команды играли больше за преимущество в середине поля, до опасных моментов дело почти не доходило. В концовке тайма после быстрой контратаки у гостей едва не забил Никита Супагин — мяч пролетел немного мимо. В итоге первый тайм остался безголевым, хотя по одному голевому моменту команды создали, а челябинцы дважды пробили в створ ворот хозяев.

Едва команды вышли на поле из раздевалок, как челябинцам удалось сделать то, что не получалось в первые 45 минут. Долгая атака гостей завершилась шикарным ударом в падении через себя в исполнении Ильи Шведюка, мяч угодил в штангу. Зато первым на добивании оказался Никита Зырянов, который в падении протолкнул спортивный снаряд в ворота — 1:0 в самом дебюте тайма! Почти тут же Илья Шведюк пальнул издалека — голкипер хозяев перевел мяч на угловой.

В дальнейшем инициатива переходила от одних к другим. Если хозяева сооружали свою атаку, то наши парни в ответ опасно контратаковали. Напряжение в воздухе витало до самого финального свистка. Но «Челябинск» оборонялся очень уверенно и каких-то по-настоящему опасных моментов у ворот Сергея Глазкова не допустил.

Более того, за 15 минут до конца челябинцы забили второй мяч и окончательно сняли все вопросы по результату этого матча. Илья Шведюк сделал длинный заброс в штрафную со своей половины поля, вратарь хозяев Алексей Поляков выбежал из пределов своих владений и допустил ошибку. Мяч удачно отскочил к Владимиру Ульяновскому. Тому осталось просто попасть в пустые ворота, что наш лучший бомбардир и сделал — 2:0.

Итог — первая часть южноуральского дерби осталась за ФК «Челябинск». Следующий матч команды проведут уже в Челябинске, где откроют второй круг турнира.