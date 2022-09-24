Футбольный клуб «Челябинск» сыграл вничью с «Динамо-Барнаул» во Второй лиге первенства России

В составе челябинцев единственный гол забил Максим Руднев

Сегодня, 24 сентября, в 10-ом туре первенства России по футболу во Второй лиге футбольный клуб «Челябинск» на своем поле сыграл вничью с омским «Иртышом» — 1:1. В составе челябинцев единственный гол забил Максим Руднев, сообщает пресс-служба южноуральской команды.





Челябинцы начали матч довольно активно и с первых минут взяли мяч под контроль. Но неожиданно ФК «Челябинск» пропустил на 9 минуте. Отличился Игорь Абрамов. Позже хозяева имели шанс сравнять, Илья Шведюк бил с разворота, его удар заблокировали защитники, первым к отскочившему мячу подоспел Никита Зырянов, но вратарь Барнаула отразил удар. Челябинцы провели качественный тайм, но не сумели забить.





Второй тайм начался с атак хозяев. Никита Супагин замыкал кросс с левого фланга в исполнении Виктора Курышева, но пробил мимо.​ Челябинцы могли пропустить второй мяч, но Сергей Глазков выручил южноуральцев. На 80 минуте два вышедших на замену игрока размочили ворота гостей. Николай Злобин подал с угла поля, а Максим Руднев ударом головы поразил цель. В оставшееся до конца время наши парни владели инициативой, но дожать соперника не смогли.



