Футбольный клуб «Челябинск» потерял шансы на выход в Премьер-лигу

Наша команда не сможет побороться за стыковые матчи на повышение в классе

На финишную прямую выходит чемпионат России по футболу в Первой лиге, за три тура до конца турнира потерял даже теоретические шансы побороться за выход в Премьер-лигу ФК «Челябинск». Это случилось после домашнего поражения от «Урала» в 31‑м туре чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А ведь как все хорошо начиналось... Впервые после более чем 20‑летнего перерыва наша команда пробилась в Первую лигу. И первый круг в ней провела блестяще, завершив осеннюю часть сезона‑2025/2026 в группе лидеров. В зимнее межсезонье ФК «Челябинск» сохранил состав и даже немного точечно усилился.

Казалось бы, есть все шансы на то, чтобы как минимум сохранить завоеванные позиции и побороться за место в «стыках» — матчах с неудачниками Премьер-лиги. Кстати, в элите российского футбольного чемпионата наша команда еще никогда не выступала.

Но зимние каникулы не пошли команде на пользу. А ведь готовилась она в хороших условиях, в теплой Турции, провела несколько спаррингов. Почему же ФК «Челябинск» так плохо провел весеннюю часть сезона? Это тема для отдельного разговора, есть много вопросов к тренерскому штабу команды. Уверен, что по окончании сезона на часть из них мы получим ответы. А пока судите сами, приводим результаты всех матчей челябинцев этой весны.

Результаты матчей ФК «Челябинск» после зимних каникул в Первой лиге:

28.02.2026. «Сокол» (Саратов) — ФК «Челябинск» — 0:1

07.03.2026. ФК «Челябинск» — «Спартак» (Кострома) — 3:3

15.03.2026. «Волга» (Ульяновск) — ФК «Челябинск» — 2:2

23.03.2026. ФК «Челябинск» — «Торпедо» (Москва) — 0:1

29.03.2026. «Чайка» (Песчанокопское) — ФК «Челябинск» — 2:1

03.04.2026. ФК «Челябинск» — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1

11.04.2026. ФК «Челябинск» — «СКА-Хабаровск» — 2:2

17.04.2026. «Енисей» (Красноярск) — ФК «Челябинск» — 3:0

22.04.2026. «Арсенал» (Тула) — ФК «Челябинск» — 0:0

26.04.2026. ФК «Челябинск» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2

Итог: 10 матчей, 1 победа, 5 ничьих, 4 поражения = 8 очков.

Наши парни умудрились проиграть даже записному аутсайдеру «Чайке», а еще потерпеть крупное поражение в Красноярске от «Енисея». Да и в единственном победном матче с «Соколом» все решил спорный пенальти в ворота волжан. В итоге наша команда откатилась аж на 10‑е место, а после поражения от «Урала» потеряла даже теоретические шансы попасть в топ‑4 и сыграть стыковой матч за выход в Премьер-лигу.

Впрочем, еще перед стартом сезона такой задачи перед ФК «Челябинск» не стояло. А что вы хотите от дебютанта турнира? Но ужасное выступление команды весной 2026‑го как бы говорит — рано нам еще выступать в элите. Нужно как минимум два-три сезона для того, чтобы окрепнуть в Первой лиге, поэтапно сформировать состав и уже крепким и серьезным коллективом выходить в Премьер-лигу.

К слову, такая задача перед командой стоит в ближайшей перспективе. Именно поэтому губернатор Алексей Текслер и пригласил в штаб сильных управленцев, выделено на команду и солидное финансирование. Другими словами, большой футбол в Челябинске будет. Но для того, чтобы он был, нужно извлечь уроки из нынешних неудач. Сделать правильные выводы, принять нужные решения, чтобы подобного не повторилось.

Напомним, что вчера, 26 апреля, ФК «Челябинск» уступил в уральском дерби соперникам из Екатеринбурга со счетом 1:2. Наша команда пропустила два гола, забила гол престижа, но не смогла забить второй мяч и свести матч к ничьей.