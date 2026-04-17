Футбольный клуб «Челябинск» потерпел первое крупное поражение в Первой лиге

Южноуральцы были разгромлены «Енисеем» в Красноярске со счетом 0:3

ФК «Челябинск» провел свой худший матч сезона, потерпев первое крупное поражение в Первой лиге. Сегодня, 17 апреля, подопечные Романа Пилипчука уступили в гостях красноярскому «Енисею» со счетом 0:3. Безвыигрышная серия южноуральцев составила уже 7 матчей, наша команда все дальше и дальше отдаляется от зоны «стыков» за выход в РПЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нынешней весной футбольная команда из Челябинска не похожа на саму себя. Она ярко начала сезон, обосновавшись в группе лидеров по итогам весенней части чемпионата. Но после зимних каникул никак не может найти свою игру. Подопечные Романа Пилипчука выиграли стартовый матч после перерыва, взяв верх над саратовским «Соколом» (1:0), и то не без помощи спорного пенальти. А дальше — как отрубило.

Судите сами: 7 матчей, 4 ничьи и 3 поражения. И ноль побед! Вот и сегодня челябинцы провалили матч, уступив по всем статьям «Енисею». Первый гол хозяева забили эстетски красиво, проведя шикарную комбинацию, которую завершил точным ударом Андрей Окладников. Произошло это событие уже на 18-й минуте.

Это было только началом кошмара. На 26-й минуте хозяева поля удвоили преимущество. Грубую ошибку на своей половине поля совершил тот, от кого это можно было ожидать меньше всего. Константин Кертанов зачем-то стал обводить соперника, потерял мяч — сибиряки тут же наказали его за самоуверенность. Андрей Мазурин, сблизившись с вратарем с острого угла вонзил мяч под перекладину.

Точку же в матче поставил Егор Иванов. И вновь не обошлось без грубого ляпа со стороны южноуральцев. Безобидный заброс в штрафную соперника завершился тем, что голкипер гостей Даниил Голиков неудачно сыграл на выходе, выбив мяч на ногу сопернику. Егор Иванов обработал, а втором касанием отправил кожаный снаряд за «шиворот» вратарю челябинцев. 3:0 — уверенная победа «Енисея».

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 29-й тур.

17 апреля. «Енисей» (Красноярск) — ФК «Челябинск» — 3:0.

Голы: Андрей Окладников, 18; Андрей Мазурин, 26; Егор Иванов, 72.

В следующем туре ФК «Челябинск» сыграет 22 апреля в гостях с тульским «Арсеналом», а 26-го числа примет на стадионе «Центральный» екатеринбургский «Урал».

