Футбольный клуб «Челябинск» проиграл уральское дерби в Первой лиге

Он уступил на своем поле «Уралу» из Екатеринбурга со счетом 1:2

Неудачно провел домашний поединок в Первой лиге футбольный клуб «Челябинск». Подопечные Романа Пилипчука на своем поле уступили в уральском дерби соперникам из Екатеринбурга со счетом 1:2. Челябинцы продлили свою безвыигрышную серию до девяти матчей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Уральское дерби в Челябинске! Вывеска яркая для футбольных болельщиков. Неудивительно, что матч с «Уралом» вызвал большой интерес, трибуны стадиона «Центральный» были забиты под завязку. Прибыл в культурную столицу-2027 и внушительный десант фанатов из Екатеринбурга.

Наша команда неудачно проводит последние матчи в Первой лиге: 8 матчей — 5 ничьих, 3 поражения и 0 (!) побед. Череда неудач отразилась на турнирном положении команды — подопечные Романа Пилипчука опустились на 10-ю строчку. Зато у наших географических соседей все в полном порядке: «Урал» идет на третьей позиции, претендуя на выход в Премьер-лигу.

Тренерский штаб при выборе состава и расстановки на игру принял решение использовать схему 4-2-3-1, при котором на острие атаки с первых минут вышел Георгий Гонгадзе. Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий насытил линию обороны, задействовав схему 3-4-2-1.

«Урал» полностью переиграл соперника в первом тайме

Впрочем, разве имеет какое-то значение, какую схему используют тренеры, когда речь заходит об игровой модели команд. «Урал» в первом тайме переиграл оппонента, атаковал разнообразно, остро и конструктивно. Уже в дебюте встречи гости организовали два неплохих подхода к штрафной соперника.

В обоих случаях в центре внимания оказался правый защитник екатеринбуржцев Юрий Железнов. Сначала он исполнил навес в центр штрафной — голкипер Илья Тусеев сыграл на выходе, но мяч далеко не выбил. К счастью, ни Мартин Секулич, ни Илья Ишков на добивании сыграть не успели. Пару минут спустя Железнов не стал делать навес с фланга, а исполнил передачу в центр штрафной под удар Ишкова. Мяч после удара последнего пролетел выше перекладины.

Что касается хозяев поля, то они вынуждены были отбиваться. Лишь в редких случаях им удавалось придумывать что-то конструктивное в атаке. Мяч до Георгия Гонгадзе практически не доходил, центрфорвард оставался на «голодном пайке». Лишь на 30-й минуте челябинцы создали первый голевой момент. После навеса с фланга опасно бил головой Алексей Бердников. Мяч попал в руку защитника «Урала» и ушел на угловой. Пенальти? Челябинцы сигнализировали арбитру о нарушении правил, но Матвей Заика не обратил на это внимания.

Две минуты спустя счет в матче был открыт. И сделали это футболисты «Урала». Очередной навес с правого фланга в исполнении Юрия Железнова привел к тому, что Владислав Малькевич головой направил мяч в центр штрафной и подключившийся к атаке защитник Артем Мамин неотразимо пробил в угол ворот — 0:1.

Ответный гол, красная карточка вратарю финальный штурм хозяев

Кардинально изменился рисунок игры после перерыва. Хозяева поля здорово начали второй тайм, создав два опаснейших момента у ворот гостей. На 50-й минуте острый пас на Гаррика Левина отдал вышедший на замену Баба Н’Диайе. Увы, вингеру челябинцев помешал нанести прицельный удар Артем Мамин. Он самоотверженно бросился под мяч и отправил его на угловой. А пару минут спустя хороший удар наносил Рамазан Гаджимурадов — мяч пролетел рядом со штангой.

Футболисты «Урала» поняли, что шутки с таким соперником плохи. Спустя некоторое время им удалось отодвинуть игру от своих ворот. И даже организовать несколько неплохих подходов к штрафной челябинцев. Это принесло плоды. На 58-й минуте Алексей Бердников завалил хорвата Силвие Бегича. Арбитр справедливо указал на «точку». Мартин Секулич был точен с пенальти и удвоил преимущество уральцев — 0:2.

Подопечные Романа Пилипчука нашли в себе силы и резервы для того, чтобы совершить камбэк. На 72-й минуте классный длинный заброс на ход Тимофею Комиссарову сделал Хетаг Кочиев. Голкипер гостей Александр Селихов опрометчиво вышел из штрафной и нарушил правила на полузащитнике челябинского клуба. Есть прямая красная карточка!

Место в воротах занял 20-летний Иван Кузнецов. И практически тут же вынужден был вынимать мяч из собственных ворот. Это Рамазан Гаджимурадов со штрафного классно пробил под перекладину — мяч угодил в «ленточку» и отскочил в поле, где первым на добивании оказался Гаррик Левин. 1:2, и есть еще как минимум 10 минут у челябинцев на то, чтобы сравнять счет.

Финальный штурм хозяев получился хорошим, эмоциональным. Но добиться желаемого им не удалось. ФК «Челябинск» уступил в уральском дерби и продлил безвыигрышную серию до девяти матчей.

Футбол. Сезон-2025/2026. Первая лига. 31-й тур. 26 апреля. ФК «Челябинск» — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2.

Гол: Артем Мамин, 33; Мартин Секулич, 59 (пен) — Гаррик Левин, 78.

В следующем туре ФК «Челябинск» на своем поле сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком». Кстати, клуб из Татарстана — наш сосед по турнирной таблице. Игра состоится 2 мая на стадионе «Центральный».

Фото: пресс-служба ФК «Челябинск».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).