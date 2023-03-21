Челябинские футболистки в составе команды ЦСКА завоевали кубок Kazan Cup

Лучшим нападающим турнира стала южноуральская спортсменка Полина Богданова

«Я подошла к ней и спросила, не хочет ли она попробовать сыграть с нами. Она спокойно встала и пошла. Думаю, полгода мы с ней занимались индивидуально, потому что она была самой маленькой девочкой в нашей группе. Начали с базовых упражнений, но даже они давались ей тогда непросто: ребенок плачет, психует — ничего не получается. Мама, видя это, сразу же хотела отвезти ее домой, но Полина настояла, что уходить она не станет и ей нужно время для того, чтобы довести все до совершенства»,

— рассказала о становлении Полины Богдановой тренер Лада Гаврилина.

«Когда она только приехала в ЦСКА, ей тяжело было сходу влиться в стартовый состав команды в силу ряда причин. Но я знала, что это лишь временное явление. Сейчас у нее наконец-то ушел мандраж, в результате чего она стала получать стабильную игровую практику и зарекомендовала себя в качестве игрока стартового состава»,

— отметила Лада Гаврилина.

В Казани прошел межрегиональный турнир по футболу Kazan Cup 2023. В турнире приняли участие лучшие команды ЮФЛ. Победителями турнира в составе ЖФК ЦСКА стали воспитанницы челябинской областной спортшколы по футболу Полина Богданова и Кристина Лесик, сообщает пресс-служба Областной спортивной школы по футболу.На турнире в Казани в составе ЖФК ЦСКА челябинские футболистки одержали три победы и сыграли вничью с московским «Локомотивом». По итогу соревнований Полина Богданова была признана лучшим игроком атакующего плана.Полина Богданова начала заниматься футболом, когда ей было всего семь лет. Она с раннего детства приходила в школу, где наблюдала за тренировками своего старшего брата Анатолия.Также в составе юниорской команды ЦСКА выступает еще одна южноуральская воспитанница — Кристина Лесик. Футболистка хорошо показала себя в матчах Оргхим первенства России по мини-футболу и получила предложение от тренерского штаба ЦСКА.Добавим, что челябинской спортшколе по футболу присвоили статус Регионального центра РФС. Но с обязательным условием, что в городе к 2025 году будет построен крытый футбольный манеж.