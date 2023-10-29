Футболисты миасского «Торпедо» разгромили барнаульское «Динамо» во Второй лиге Б

Южноуральская команда выиграла с «хоккейным» счетом 5:2

Футбольный клуб «Торпедо» из Миасса сделал еще один важный шаг к тому, чтобы оформить чемпионство во Второй лиге Б, а вместе с ним добиться повышения в классе. Южноуральский клуб одержал яркую и результативную победу в Барнауле над местным «Динамо» со счетом 5:2. За два тура до финиша турнира «черно-белые» практически обеспечили себе золотые медали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Коллектив из Миасса на финише чемпионата во Второй лиге Б несколько сбавил обороты. И все же вовремя спохватился, выиграв в предыдущем туре в гостях у «Оренбурга-2» со счетом 2:0. В сегодняшнем поединке с барнаульским «Динамо» подопечные Владимира Федорова могли оформить чемпионство. Для этого им, разумеется, нужно было побеждать самим, а во-вторых, надеяться на осечку главного преследователя, команды «Химик-Август» в домашнем поединке с «Рубином-2».

Ключевые события в поединке «Динамо» vs «Торпедо» (ух, какая яркая вывеска у матча!) произошли в первом тайме. Обе команды с первых минут ринулись в атаку без оглядки на тылы. А еще говорят, что зимний футбол (да, на календаре осень, однако погода в Барнауле стояла хоть и бесснежная, но именно зимняя) скучный и не интересный!..

Не прошло и 13 минут, как в воротах побывали три мяча. Открыл счет капитан «черно-белых» Дмитрий Прутов. Хозяева ответили точным ударом форварда Дмитрия Бакая. Но не успели они толком и порадоваться взятию ворот, как тут же пропустили гол. И снова завершал атаку Прутов. Удивительно, но голов могло быть и больше. Так, например, Марк Аквазба бил, казалось, наверняка, но защитники хозяев вынесли мяч с «ленточки» ворот. Еще в одном случае «динамовцев» спасла штанга.

На 25-й минуте барнаульцам удалось провести быструю контратаку, в ходе которой Данил Зарецкий сделал прострел с левого фланга, а Бакай замкнул его на дальней штанге — 2:2. И все же гости в концовке тайма забили третий мяч (отличился Алексей Емельянов) и ушли на перерыв, ведя в счете.

Во втором тайме на некоторое время страсти на поле улеглись. Заставил их снова разгореться главный судья. Сначала он в спорной ситуации назначил пенальти в ворота хозяев после того, как в штрафной сбили Алексея Амелина. Подошедший к «точке» Денис Замятин пробил бесхитростно и 17-летний голкипер «динамовцев» Егор Мирошниченко выручил свою команду. А двумя минутами позже рефери в схожей ситуации не увидел нарушения в штрафной «черно-белых». Разумеется, это вызвало бурную реакцию у игроков барнаульского клуба. Судье пришлось остужать пыл их капитана Владимира Завьялова желтой карточкой.

«Торпедовцы» тем временем продолжали оказывать давление в штрафной соперника. И их активность была вознаграждена еще двумя забитыми мячами. Сначала Марк Аквазба хладнокровно пробил в угол ворот, а затем вышедший на замену Мехрон Мадаминов установил окончательный счет точным ударом головой — 5:2.

В следующем туре, 5 ноября, «черно-белые» принимают на своем поле «Уралец» из Нижнего Тагила и в этом матче могут оформить чемпионство во Второй лиге Б (группа 4) и повышение в классе.