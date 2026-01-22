«Металлург» уступил «Сибири» и прервал серию из 9 побед кряду в КХЛ

Магнитогорский клуб нанес 89 бросков, но забил лишь однажды, счет 1:2 в пользу сибиряков

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» потерпели неожиданное поражение в чемпионате КХЛ, прервав серию из 9 побед кряду. Сегодня, 22 января, южноуральцы уступили на своем льду «Сибири» со счетом 1:2. Подопечные Андрея Разина нанесли 89 бросков по воротам соперника, однако забили лишь однажды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Сыграть в активный и быстрый хоккей с акцентом на атаку на магнитогорском льду — задача почти невыполнимая для любого соперника. Убедились в этом и хоккеисты «Сибири». В первом периоде они вынуждены были героически отбиваться от шквала атак магнитогорцев. Хозяева льда имели тотальное преимущество и только чудо помогло сибирякам уйти на перерыв, не пропустив шайбу в свои ворота.

Подумать только: за первые 20 минут игры хоккеисты «Сибири» нанесли лишь 1 (!) бросок в створ ворот. Рискну предположить, что ничего подобного история КХЛ еще не знала. Наверняка знатоки истории и хоккейной статистики в ближайшее время обновят свои данные.

Впрочем, «Металлургу» следовало бы сделать нагоняй. Так транжирить голевые моменты — это надо было умудриться! В середине периода магнитогорцы почти полторы минуты играли в формате «5×3», но так и не смогли «прошить» голкипера соперника. А затем, играя в меньшинстве, дважды едва не поймали гостей на контратаке. В первом случае не повезло Руслану Исхакову, во втором — не реализовал выход «1 в 0» Сергей Толчинский.

Разумеется, главным героем первого периода стал вратарь «Сибири» Михаил Бердин. В «рамке» он действовал бесподобно, совершив 16 сэйвов. Творил чудеса он и во второй 20-минутке, которая проходила в том же ключе. Разница была лишь в том, что гости в редкой контратаке открыли счет в матче. Сибиряки наказали за ошибку в своей зоне защитника Робина Пресса, а автором заброшенной шайбы стал Илья Талалуев.

Впрочем, «Металлург» долго в долгу не оставался. Хозяевам льда хватило двух с половиной минут, чтобы сравнять счет. Красивую комбинацию и пас Владимира Ткачева замкнул на дальней штанге Егор Яковлев. В этом моменте Михаил Бердин уже никак не мог помочь своей команде — 1:1. В концовке периода хороший шанс вывести магнитогорцев вперед имел Дмитрий Силантьев. Ничья после двух периодов, а соотношение бросков в створ ворот стало 37-10.

Надо ли говорить, как складывался третий период в этом поединке? Угадали: одна команда давила и обрушивала шквал атак на ворота соперника, вторая — героически сопротивлялась и оборонялась большими силами. Время шло, а на табло продолжали гореть две единички.

Развязка наступила в конце третьего периода. Защитник «Металлурга» Егор Яковлев заработал ненужное удаление. Хоккеисты «Сибири» наказали соперника за грубость, красивую комбинацию завершил Антон Косолапов. Отыграться хозяева льда уже не смогли и прервали впечатляющую серию побед в КХЛ. «Металлург» потерпел первое в 2026 году поражение.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 22 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Илья Талалуев (Иван Климович), 25:01 (5×5).

1:1 — Егор Яковлев (Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев), 27:33 (5×5).

1:2 — Антон Косолапов (Тэйлор Бек, Егор Аланов), 58:14 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Михаил Бердин («Сибирь»)

Стал главным героем матча, отразив 44 броска. Совершил несколько эффектных спасений.

Антон Косолапов («Сибирь»)

Забил победный гол, причем сделал это в конце третьего периода, поставив точку в матче.

Владимир Ткачев («Металлург»)

Сделал классную голевую передачу на Егора Яковлева, который сравнял счет.

Послезавтра, 24 января, хоккейный клуб «Металлург» проведет еще один домашний матч, его соперником станет хабаровский «Амур».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).