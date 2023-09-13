Накануне челябинский хоккейный клуб «Трактор» провел первую домашнюю игру в новом сезоне КХЛ. В первом периоде матча форвард Виталий Кравцов получил повреждение и не смог продолжить игру. Сегодня, 13 сентября, стал известен срок, на который выбыл нападающий. Он сможет вернуться к тренировкам через 4—6 недель, сообщает пресс-служба «Трактора».
Форвард получил повреждение, попав под силовой прием защитника тольяттинского клуба Максима Березина. Виталий Кравцов провел на площадке всего одну минуту и 21 секунду. За это время 23-летний форвард забросил единственную шайбу в составе челябинцев.
После жесткого силового приема за Виталия Кравцова вступился защитник «Трактора» Артем Блажиевский, за что получил две минуты «за грубость». После чего «Лада» реализовала большинство. По итогу матча южноуральские хоккеисты уступили «Ладе» со счетом 1:3.
В новом сезоне КХЛ форвард провел пять неполных матчей, в которых отметился пятью набранными очками — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
Добавим, что нападающий вернулся в «Трактор» после выступления в НХЛ. В прошедшем сезоне НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» обменял игрока в «Ванкувер Кэнакс», за который челябинец провел 44 матча регулярного чемпионата и набрал 8 (4+4) очков.
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