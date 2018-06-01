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/ Танцовщики фламенко представят Челябинск на всероссийском фестивале на Волге

Танцовщики фламенко представят Челябинск на всероссийском фестивале на Волге

Номер один из коллективов готовил два месяца.
сегодня в 12:30
  |  Спорт

Челябинские танцовщики отправляются на фестиваль фламенко. Мастера жарких испанских танцев со всей России собираются в Казани, чтобы устроить «Фламенко над Волгой». Южноуральскую столицу представят 3 коллектива: старейший ансамбль фламенко «Фиеста», детский коллектив «Карнавал» и руководитель ансамбля «Luna y Las estrellas» Ольга Шушкова.

Танцовщицы «Фиесты» приготовили большой сюрприз для участников фестиваля, над которым много и самоотверженно работали в течение двух последних месяцев. Зрители и участники смогут познакомиться с лучшими композициями из репертуара «Фиесты»: алегриасом (постановка Светланы Савельевой) и фаррукой (постановка Марианны Маиеру). — рассказали сайту «Первый областной» в школе фламенко Ларисы Хорват.

Южноуральские танцовщики выступят в концертном зале «Экият» 2 и 3 июня. Зал находится в самом центре Казани.

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