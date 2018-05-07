/ Южноуральская танцовщица едет в Москву на финальный кастинг шоу «Танцы» на ТНТ

Девушка во второй раз пробует покорить жюри талантом.

Южноуральская танцовщица Мария Гальт готовится к финальному кастингу в шоу «Танцы» на ТНТ. Девушка с успехом прошла предкастинг в Тюмени, и услышала заветную фразу «Вы в "Танцах"». Она решила удивить хореографов и наставников номером в стиле Booty Dance, Twerk и Dancehall Female. Как рассказала Мария, она сама придумывала музыку и танец, в том числе сложные элементы.

Рекламу о том, что будут предкастинги, выложили очень поздно по сравнению с предыдущими отборами, поэтому на подготовку было не так много времени, как хотелось бы. На предкастинге я неудачно выполнила трюк, упала со стойки на голове. А в самом начале вышла уверенно и ярко. Критика была адекватная: похвалили в самом начале, потом уже сказали про мои «косяки». Их, конечно же, буду исправлять, уже работаю над этим. — рассказала сайту «Первый областной» Мария Гальт.

Это уже вторая попытка Марии быть в «Танцах». Девушка уверена, что в этом году добьется успеха. Она хочет пройти не только в топ-24, но уверенно прошагать до финала шоу. Из наставников девушка выделяет Мигеля, с которым, как сама считает, совпадает по стилю и эмоциональному настрою.

Финальный кастинг пройдет 19 и 20 мая в Москве. Вся Челябинская область будет болеть за Марию Гальт.

Добавим, что у девушки большой танцевальный опыт. Сейчас она сама преподает хореографию в Озерске.