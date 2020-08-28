ФК «Челябинск» проведёт первый матч при зрителях

Игру против Новотроицкой «Носты» покажет телеканал ОТВ и сайт «Первый областной».



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Первый домашний матч со зрителями проведут в эту субботу, 28 августа, футболисты ФК «Челябинск». В гости к южноуральской команде приедет «Носта» из Новотроицка.



Болельщики будут присутствовать на игре Челябинских футболистов впервые в этом сезоне, так как областные власти дали официальное разрешение на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Как рассказал полузащитник ФК «Челябинск» Павел Крыжевских, этой новости с нетерпением ждали и сами футболисты, так как игра с болельщиками и без кардинально отличается по атмосфере.

«Это будет приятный день, мы играем для зрителей, для города, это радость для нашей команды. У нас была игра в Оренбурге, были болельщики, это совсем другая атмосфера. Чувствовалась их поддержка, внимание. Хотелось бы отметить, что на нашей домашней игре, так как не было разрешения присутствовать, болельщики были за стадионом, мы их слышали, поблагодарили», — отметил полузащитник ФК «Челябинск» Павел Крыжевских.

Отметим, прийти на стадион смогут максимум 35% зрителей от общей массы. Для тех, кто не сможет посетить «Центральный» в день игры, телеканал ОТВ организует прямую трансляцию матча с «Ностой». Посмотреть встречу, которая состоится в субботу, 29 августа, в 17:00 по местному времени можно будет как по ТВ, так и на сайте «Первый областной».