/ 500 миллионов рублей направят на развитие киберспорта

Финансирование продлится 1,5 года.

В российский киберспорт инвестируют 500 миллионов рублей. Деньги выделит Фонд развития интернет-инициатив. Всего инвестировать в киберспорт планируют 1,5 года, при этом средства будут выделяться не столько спортсменам, сколько экспертам. Сейчас запущен акселератор — трехмесячная программа ускоренного развития бизнеса для IT-стартапов.

Партнеров интересуют технологии обработки и анализа данных о поведении игрока, платформы для проведения и поиска турниров, сервисы для работы с лидерами мнений и их аудиторией, маркетплейсы и магазины, скаутинг игроков, поиск напарников для игры. Каждая компания, которая пройдет отбор в программу акселерации, и подойдет по критериям, может суммарно получить от ФРИИ и М19 до 5 миллионов рублей. Кроме того, участники получат доступ к аудитории М19 численностью более 4,5 миллиона геймеров, а также консультации по продвижению через инструменты М19. — сообщает РИА Новости.

Заявки на участие в акселераторе принимают до 28 февраля, а сам проект стартует 7 июня. Акселератор запущен Фондом развития интернет-инициатив и киберспортивной организацией M19.