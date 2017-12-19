/ Челябинские киберспортсмены победили в уральском танковом турнире

Чемпионов с успехом поздравил губернатор Борис Дубровский.

В минувшие выходные в Екатеринбурге прошел турнир по популярной киберспортивной игре World of Tanks. За титул сильнейшей, гильзу танкового снаряда и тест-драйв настоящего танка боролись команды из Челябинской, Тюменской, Свердловской областей и Пермского края. Южноуральский регион представил коллектив «Аригато», который в итоге занял первое место. Киберспортсменов поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский, он направил игрокам телеграмму.

Вы показали себя настоящей командой, достойной представлять наш славный Танкоград. В киберспорте, как в любом другом спорте, важна скорость реакции, упорные тренировки, слаженность действий и воля к победе. Вам этого не занимать. Желаю бойцам-«танкистам» новых побед и зрелищных сражений! — обратился Борис Дубровский.

Изначально соревнования прошли в Екатеринбурге, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Перми, Тюмени и Челябинске, а затем победители сразились между собой. Южноуральский экипаж «Аригато» из 5 человек не проиграл ни разу, в финале одолел представителей Пермского края из команды Not From Factory. Третье место у коллектива Rampage из Свердловской области.

