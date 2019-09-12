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«Мне жалко машину, стоит — не пользуюсь. Да и парковку занимает. Скоро зима, каждое место важно», — написала спортсменка в комментариях под фото.
Снимок получил много отзывов у подписчиков Ольги. Люди интересовались ценой и восхищались машиной.
«Зачем? Такую красоту, она тебе так идёт», — написали подписчики.
«Эх, мечта, мечта», — добавили пользователи.
Ольга Фаткулина — заслуженный мастер спорта по конькобежному виду спорта. Она стала серебряным призером Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров и чемпионкой мира в 2013 году на дистанции 1000 метров.