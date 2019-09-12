Конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина в Челябинске

Объявление о продаже белого BMW появилось в Инстаграме девушки.

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Ольга Фаткулина выставила объявление о продаже кроссовера BMW. Авто спортсменке подарил президент. Такой подарок Владимир Путин вручили ей и другим спортсменам, которых не допустили к участию в Олимпиаде в Пхёнчане. Предложение купить машину от президента конькобежка опубликовала в соцсетях.

«Мне жалко машину, стоит — не пользуюсь. Да и парковку занимает. Скоро зима, каждое место важно», — написала спортсменка в комментариях под фото.

Снимок получил много отзывов у подписчиков Ольги. Люди интересовались ценой и восхищались машиной.

«Зачем? Такую красоту, она тебе так идёт», — написали подписчики.

«Эх, мечта, мечта», — добавили пользователи.

Ольга Фаткулина — заслуженный мастер спорта по конькобежному виду спорта. Она стала серебряным призером Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров и чемпионкой мира в 2013 году на дистанции 1000 метров.