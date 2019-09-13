Кремль прокомментировал продажу челябинкой Фаткулиной подарка Путина

Конькобежка решила продать «президентский» автомобиль.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на объявление, которое в социальных сетях разметила Ольга Фаткулина. Челябинская спортсменка, серебряный призер Олимпиады решила продать BMW X4 2018 года. Это подарок от Владимира Путина.

«Нормально абсолютно. Это же ее машина. Человек хочет — ездит, хочет — продает, хочет — дарит дальше. Это же ее собственность. Каких-либо обременений на эту собственность не накладывалось», — цитирует Дмитрия Пескова «РИА новости».

Машины в подарок от президента получили спортсмены, которых не допустили до Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году. Специально для них был создан альтернативный турнир в Сочи.

О решении продать автомобиль Ольга Фаткулина написала на странице в Инстаграме. Девушка отметила: машиной не пользуется и жалеет, что BMW стоит без дела.