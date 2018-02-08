/ Отстраненным от Олимпиады спортсменам предположили выплачивать компенсации

Законопроект предусматривает выплату десятикратного размера зарплаты.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выступил с предложением ввести единовременные выплаты спортсменам, необоснованно не попавшим на Олимпиаду и Паралимпиаду. Законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Порядок начисления поощрительных выплат будет установлен правительством РФ.



Спортсменам — членам олимпийской команды России, паралимпийской команды России, необоснованно отстраненным по решению соответственно Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета от участия в Олимпийских, Паралимпийских играх, и непризнанным решением соответствующей антидопинговой организацией нарушившими общероссийские антидопинговые правила и (или) антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями, выплачивается единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, установленном правительством РФ. — говорится в проекте закона.

Отметим, что данные изменения планируется внести в Трудовой кодекс Российской Федерации.



Напомним, большое количество российских спортсменов отстранили от участия в Олимпийских играх, обвинив в манипуляцих с допинг-пробами. 28 из них вернули свое доброе имя. Однако допуск к играм, проходящим в 2018 году в Пхенчхане они не получили.