/ 2 тысячи бегунов и велосипедистов ожидают организаторы на эстафете в Челябинске

Традиционные соревнования проходят в большинстве городов Южного Урала.

Сегодня, 2 мая, на Южном Урале проходят традиционные массовые соревнования по бегу и велоспорту. Старт дан в утреннее время. В Челябинске эстафету открыл градоначальник. Евгений Тефтелев поприветствовал участников и пожелал им успехов. Организаторы ожидают, что на этап выйдут 2 тысячи человек.

2 мая проходит 86-ая легкоатлетическая эстафета, 65-ая кольцевая велогонка и 7-ая гонка на лыжероллерах на призы Администрации города Челябинска. Планируемое количество участников — 2 тысячи человек. — сообщили сайту «Первый областной» в Управлении по физической культуре, спорту и туризму Администрации Челябинска.

Напомним, в Златоусте перенесли первомайскую эстафету из-за погоды. Накануне в горной зоне Челябинской области выпал снег. Организаторы приняли решение провести спортивные соревнования в более благоприятный день.