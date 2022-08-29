Елена Красовская из Миасса завоевала бронзу в скалолазании на Всероссийской летней спартакиаде

Южноуральская спортсменка стала призером по программе олимпийского двоеборья

В Москве подведены итоги соревнований по скалолазанию на Всероссийской летней спартакиаде. Сильнейшая южноуральская спортсменка Елена Красовская стала бронзовым призером в дисциплине «олимпийское двоеборье», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В состязаниях по олимпийскому двоеборью в скалолазании сильнейшие спортсменки страны сначала прошли квалификационный этап, по итогам которого сформировалась восьмерка финалистов. В решающий раунд турнира вышли действующая чемпионка России в двоеборье Виктория Мешкова (Свердловская область), призеры ЧР-2021 Динара Фахритдинова (ЯНАО) и Елена Красовская (Челябинская область).

Фавориты подтвердили свой класс, распределив медали между собой. Победительницей спартакиады стала Динара Фахритдинова, набравшая 195 баллов. Второе место у Виктории Мешковой — 145,1 балла, замкнула тройку призеров Елена Красовская с 124,9 балла.

Всероссийская летняя спартакиада. Скалолазание. Женщины. Олимпийское двоеборье. Результаты

1. Динара Фахритдинова (ЯНАО) — 195,0

2. Виктория Мешкова (Свердловская область) — 145,1

3. Елена Красовская (Челябинская область) — 124,9

Отметим, что мужчины и женщины разыграли по 4 комплекта наград — в лазании на скорость, трудность, в боулдеринге и олимпийском двоеборье. Елена Красовская из Миасса на протяжении многих лет входит в состав национальной сборной России, неоднократно становилась чемпионкой страны.