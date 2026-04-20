Одна золотая и пять бронзовых медалей — таков итог выступления сборной Челябинской области на первенстве России среди юниоров до 23 лет. На соревнованиях в Нальчике приятный сюрприз преподнес Артемий Человечков, завоевав золото в категории свыше 100 кг. Причем победу одержал в день своего рождения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
На турнир в Нальчик южноуральская команда отправилась своим сильнейшим составом. В заявку на соревнования вошли 18 наших земляков. Среди них были и те, кто уже не первый год входит в состав национальной сборной, защищает честь страны на международных турнирах: Ева Огнивова, Егор Малкин и Денис Батчаев. Именно они были главными фаворитами в своих весовых категориях.
А начался турнир для сборной Челябинской области с двух бронзовых наград. В первый день соревнований медали региону принесли Алина Саматова (48 кг) и Евгения Самойлович (52 кг). Достойно выступили в соревнованиях и лидеры нашей команды — Егор Малкин (90 кг), Денис Батчаев (свыше 100 кг) и Ева Огнивова (70 кг). Они также заняли третьи места, хотя наверняка рассчитывали на большее.
Зато максимального результата для себя добился Артемий Человечков. В последний день соревнований, в свои именины, он преподнес классный себе подарок, впервые в своей карьере завоевав золото первенства России. На татами в Нальчике челябинский дзюдоист провел пять победных поединков и завоевал титул сильнейшего в супертяжелой весовой категории.
Дзюдо. Первенство России до 23 лет. Медали спортсменов Челябинской области:
золото — Артемий Человечков (+100 кг);
бронза — Алина Саматова (48 кг);
бронза — Евгения Самойлович (52 кг);
бронза — Ева Огнивова (70 кг);
бронза — Егор Малкин (90 кг);
бронза — Денис Батчаев (+100 кг).
Соревнования в Нальчике собрали более 500 спортсменов из 60 регионов страны. Победители турнира вошли в состав юниорской сборной России.