Дзюдоисты Челябинской области завоевали шесть медалей на первенстве России

Неожиданную победу одержал Артемий Человечков в категории свыше 100 кг

Одна золотая и пять бронзовых медалей — таков итог выступления сборной Челябинской области на первенстве России среди юниоров до 23 лет. На соревнованиях в Нальчике приятный сюрприз преподнес Артемий Человечков, завоевав золото в категории свыше 100 кг. Причем победу одержал в день своего рождения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На турнир в Нальчик южноуральская команда отправилась своим сильнейшим составом. В заявку на соревнования вошли 18 наших земляков. Среди них были и те, кто уже не первый год входит в состав национальной сборной, защищает честь страны на международных турнирах: Ева Огнивова, Егор Малкин и Денис Батчаев. Именно они были главными фаворитами в своих весовых категориях.

А начался турнир для сборной Челябинской области с двух бронзовых наград. В первый день соревнований медали региону принесли Алина Саматова (48 кг) и Евгения Самойлович (52 кг). Достойно выступили в соревнованиях и лидеры нашей команды — Егор Малкин (90 кг), Денис Батчаев (свыше 100 кг) и Ева Огнивова (70 кг). Они также заняли третьи места, хотя наверняка рассчитывали на большее.

Зато максимального результата для себя добился Артемий Человечков. В последний день соревнований, в свои именины, он преподнес классный себе подарок, впервые в своей карьере завоевав золото первенства России. На татами в Нальчике челябинский дзюдоист провел пять победных поединков и завоевал титул сильнейшего в супертяжелой весовой категории.

Дзюдо. Первенство России до 23 лет. Медали спортсменов Челябинской области:

золото — Артемий Человечков (+100 кг);

бронза — Алина Саматова (48 кг);

бронза — Евгения Самойлович (52 кг);

бронза — Ева Огнивова (70 кг);

бронза — Егор Малкин (90 кг);

бронза — Денис Батчаев (+100 кг).

Соревнования в Нальчике собрали более 500 спортсменов из 60 регионов страны. Победители турнира вошли в состав юниорской сборной России.