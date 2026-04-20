Человечище — челябинский дзюдоист выиграл первенство России в свой день рождения

Артемий Человечков заставил о себе говорить в восторженных тонах

Прекрасный подарок себе на именины сделал челябинский дзюдоист Артемий Человечков. Он впервые в своей карьере завоевал золото первенства России. На соревнованиях в Нальчике наш земляк провел пять поединков в супертяжелой весовой категории, во всех одержав победу. И рассказал нашему корреспонденту, что сам не ожидал от себя такого результата.

Первенство России среди юниоров до 23 лет собрало более 500 участников из 60 регионов страны. Внушительный был состав и в супертяжелой весовой категории (свыше 100 кг), где заявились 34 спортсмена. Среди них и два челябинских дзюдоиста — Денис Батчаев и Артемий Человечков.

В нашей команде ставки делали на Дениса Батчаева. Он уже несколько лет входит в состав национальной сборной, имеет солидный опыт выступлений в международных турнирах. Но на турнире неожиданно здорово выступил другой наш земляк. Притом что у Артемия Человечкова до сих пор не было таких успехов и побед на подобных соревнованиях.

«Да, это мое первое золото России! Пожалуй, это мой лучший турнир за всю карьеру. Конечно, я приятно удивлен таким результатом, но я долго к нему шел. Морально хорошо подготовился. К тому же день рождения у меня. Решил постараться сделать подарок себе и своим близким. Наверное, именины придали мне сил и уверенности», — рассказал Артемий Человечков в телефонном разговоре корреспонденту ИА «Первое областное».

Дзюдо. Первенство России среди юниоров до 23 лет. Весовая категория — свыше 100 кг. Выступление Артемия Человечкова:

1-й круг. Артемий Человечков — Бабахан Насруллаев (Чеченская Республика) — победа!

2-й круг. Артемий Человечков — Гиоргий Угрехелидзе (Краснодарский край) — победа!

3-й круг. Артемий Человечков — Карим Ягафаров (Татарстан) — победа!

Полуфинал. Артемий Человечков — Артем Фотуйма (Санкт-Петербург) — победа!

Финал. Артемий Человечков — Богдан Гаврилов (Краснодарский край) — победа!

Что касается Дениса Батчаева, то он стал бронзовым призером. За выход в полуфинал он уступил своему сопернику, но через утешительные поединки добрался до малого финала и стал обладателем бронзовой медали.

«Я почему-то был уверен, что мы с Денисом встретимся в финале. Но в соревнованиях случается много разных факторов, каждый поединок может сложиться не так, как ты планируешь. Мы поддерживали друг друга. Я рад, что Денис в итоге вместе со мной поднялся на пьедестал почета», — добавил Артемий Человечков.

Дзюдо. Первенство России среди юниоров до 23 лет. Весовая категория — свыше 100 кг.

1. Артемий Человечков (Челябинская область).

2. Богдан Гаврилов (Краснодарский край).

3. Денис Батчаев (Челябинская область).

3. Арсен Кадзаев (Северная Осетия-Алания).

Челябинский спортсмен поблагодарил весь тренерский штаб, который участвовал в его подготовке. А это первый наставник Рашит Муллакильдин, нынешний тренер Александр Миллер, а также специалисты, которые сопровождают Артемия в соревнованиях, дают ценные советы, — Юрий Степкин, Дмитрий Семикин, Сослан Бостанов, Ренат Саидов, Сергей Телюк...

Что дальше? Уже сегодня Артемий Человечков вместе с другими ребятами из южноуральской команды возвращается в Челябинск. Времени на то, чтобы отпраздновать свой день рождения, у него не было. Но можно предположить, что дома его ждет теплый прием как в кругу семьи, так и в родном Центре спортивной подготовки по дзюдо имени А. Е. Миллера.

Артемий Человечков уже не простой человек, а большой чемпион. Человечище!