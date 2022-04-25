Челябинскому дзюдоисту Денису Ярцеву присвоили звание «Заслуженный мастер спорта России»

Наградной приказ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин

Знаменитый южноуральский дзюдоист Денис Ярцев удостоен почетного спортивного звания «Заслуженный мастер спорта по дзюдо» (ЗМС). Наградной приказ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин, сообщает региональный Минспорт.



Денис Ярцев является самым титулованным воспитанником челябинской СШОР «Локомотив» по дзюдо. Он ученик заслуженного тренера России Виктора Мосейчука. Ранее Федерация дзюдо России вручила Виктору Николаевичу «Золотой пояс дзюдоиста». Это третий тренер на Южном Урале, которому вручили такую награду.



Напомним, что Денис Ярцев — участник Олимпийских игр (2016), обладатель личной бронзы чемпионата мира (2019), серебряный (2013, 2014) и бронзовый (2018) медалист командных чемпионатов планеты, победитель чемпионата континента и вторых Европейских игр среди смешанных национальных сборных (2019), серебряный (2014) и бронзовый (2013, 2015, 2018) призер командных чемпионатов Европы, обладатель командной бронзы первых Европейских игр (2015) и вторых Всемирных игр боевых искусств (2013), победитель Всемирной летней Универсиады — 2011 и турнира «Большой шлем» в Тюмени (2014), бронзовый призер первенств Европы среди молодежи (2010, 2011), бронзовый призер командного чемпионата Европы (2021).



Однако Денис Ярцев не только продолжает спортивную карьеру, но и успешно реализует проект по развитию детского спорта в созданном в 2021 году Центре дзюдо Дениса Ярцева, где он является главным тренером.

