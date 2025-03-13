Более 400 юных дзюдоистов соберет турнир памяти Петра Сумина в Челябинске

На Южный Урал приедут также спортсмены из ДНР, ЛНР и Севастополя

Челябинский Центр спортивной подготовки по дзюдо станет площадкой для проведения Всероссийского турнира памяти Петра Сумина. Эти состязания проведут в 11-й раз и соберут более 400 ребят в возрасте до 15 лет из 19 регионов страны. Среди них спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик, а также Севастополя, сообщает региональный Минспорт.

Соревнования памяти Петра Сумина являются стартовой площадкой для многих юных дарований. С успешных выступлений в них начинали свою спортивную карьеру чемпионки страны, медалистки турниров серии «Большой шлем» Ирина Зуева и Дали Лилуашвили, серебряный призер юниорского первенства мира и чемпионата России Егор Малкин, победитель международных турниров серии Russia Judo Tour Денис Коротаев и др.

В этом году состязания станут отборочным этапом «Лиги Патриотов». Это новый проект Федерации дзюдо России, запущенный в 2025 году. В нем проводится серия турниров, в ходе которых ребята набирают рейтинговые очки для участия в первенстве России и «Кубке Лиги Патриотов».

Соревнования пройдут 15—16 марта в региональном Центре спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера. Начало поединков — в 10:00.

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