Две команды представят Челябинскую область на Фиджитал играх — 2025

На всероссийском финале они выступят в турнирах по баскетболу и хоккею

Стал известен состав участников всероссийского фестиваля Фиджитал игр — 2025 в Нижнем Новгороде. Челябинскую область на соревнованиях представят две команды, которые выступят в фиджитал-турнирах по баскетболу и хоккею. Им предстоит сыграть в компьютерных версиях этих видов спорта, а затем закрепить успех на спортплощадках, сообщают организаторы фестиваля.

Фиджитал-спорт — это инновационные дисциплины, которые совмещают физическую и интерактивную активности. Соревнования проходят в два этапа, по итогам которых баллы суммируются и определяется победитель. В таком формате предстоит выступить и двум командам Челябинской области на фестивале в Нижнем Новгороде. Фиджитал игры — 2025 являются отборочным этапом на «Игры будущего», которые пройдут в Абу-Даби (ОАЭ).

Южный Урал делегирует на турнир команды, которые выступят в турнирах по фиджитал-баскетболу и фиджитал-хоккею. В первой дисциплине представлены три игрока — Иван Зубенко, Василий Архипов и Сергей Блошко. Во второй сыграют студенты УралГУФК — Владислав Храмцов, Александр Сухобоков, Александр Абрамов, Даниил Турковский, Алексей Сахаров, Никита Кюеттиев, Михаил Кощеев, Семен Литвак, Ибрагим Ханнанов, Евгений Большаков и Яков Колосов.

«Никита Кюеттиев и Семен Литвак являются профессиональными киберхоккеистами. Никита ранее выиграл турнир по киберхоккею в рамках Кубка Александра Овечкина, Семен Литвак становился победителем всероссийских турниров по интерактивному хоккею», — сообщает пресс-служба Федерации фиджитал-спорта Челябинской области.

Отметим, что в Челябинской области планируется строительство первого в УрФО фиджитал-центра. Спортивный комплекс нового поколения будет создан для развития гибридных дисциплин, совмещающих классические и цифровые виды спорта. В нем предусмотрены функциональные площадки для занятий спортом и киберспортивная зона.