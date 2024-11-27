В Челябинске проведут фиджитал‑фестиваль по восьми интерактивным видам спорта

На турнире «Горячая битва» участникам предстоит сразиться в киберспортивных и физических дисциплинах

Масштабный мультиспортивный турнир по восьми интерактивным дисциплинам проведут в Челябинске — с 5 по 8 декабря на различных площадках города состоится фиджитал-фестиваль «Горячая битва» с призовым фондом 300 000 рублей. Участникам предстоит сразиться в киберспортивных играх, а затем закрепить успех в физических их аналогах, сообщает региональный Минспорт.

На фиджитал-фестивале «Горячая битва» будут представлены несколько направлений. Так, пройдут фиджитал-состязания по футболу, баскетболу, хоккею, дзюдо, ММА, гольфу, а также тактической стрельбе и гонкам дронов. По этим видам спорта есть соответствующие аналоги в киберспорте, поэтому участникам предстоит сесть за консоли и сразиться в NBA 2K (баскетбол), FC 25 (футбол), NHL 25 (хоккей), UFC 5 (ММА) и других спортивных симуляторах.

«Фестиваль направлен на социальное развитие молодежи и привлечение их к спорту посредством совмещения компьютерных технологий и физических нагрузок, а также популяризацию фиджитал-спорта. Поддержка активного образа жизни и развитие цифровых навыков помогут подрастающему поколению справляться с вызовами современного мира и открываться новым возможностям», — сообщают в региональном Минспорте.

Фиджитал-фестиваль пройдет в нескольких локациях: в УСК УралГУФК, хоккейной академии «Трактор», на стадионе «Центральный» и в киберспортивных клубах города. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут мастер-классы для школьников и студентов по фиджитал-спорту, а также классные часы и встречи, направленные на обмен опытом с ведущими экспертами в области спорта и технологий.





Одним из организаторов мероприятия станет почетный гость — спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский. Он же возглавляет Федерацию фиджитал-спорта Челябинской области.

Фиджитал — новый формат проведения соревнований, в котором спортсмены сочетают традиционные дисциплины с виртуальными состязаниями. То есть турниры проходят в двух форматах: цифровом и физическом. Участникам нужно успешно выступить в компьютерных симуляторах, а затем закрепить успех на спортплощадке.