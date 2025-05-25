В Челябинске появится центр развития фиджитал-спорта

Это направление активно развивается по всей стране

В Челябинске проходит Всероссийский студенческий фестиваль «Фиджитал Урал». Свыше тысячи спортсменов собрались в столице Южного Урала, чтобы принять участие в соревнованиях по самым разным видам фиджитал-спорта, передает ИА «Первое областное».

Сегодня, 25 мая, в ЧелГУ проходит отборочный этап по баскетбольному двоеборью. Присутствующий на соревнованиях первый замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров подчеркнул, что фиджитал-спорт бурно развивается в России. Развивать его намерены и в Челябинской области — для этого в столице региона строят фиджитал-центр.







«Благодаря инициативе губернатора Алексея Текслера мы строим фиджитал-центр. Надеюсь, до конца года он начнет функционировать. Там будут помещения для занятий разными видами спорта. Центр позволит нам вывести это направление на новый уровень развития»,— сказал Станислав Мошаров.







Фиджитал-спорт — это современное спортивное направление, в котором участники сначала соревнуются на игровых консолях, а затем борются за победу на спортплощадке. В рамках фестиваля предусмотрены состязания в 11 дисциплинах, в числе которых футбол, хоккей, бокс, лазертаг, шахматы, гонки дронов, баскетбол, единоборства и многое другое.







Кстати, победитель сегодняшнего турнира отправится на Всероссийский финал Игр Будущего.