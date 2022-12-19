Два южноуральских кикбоксера стали призерами Кубка России в Анапе

Александр Лузин и Павел Шалыго завоевали три медали

В Анапе завершился Кубок России по кикбоксингу, в котором приняли участие более 600 спортсменов из 45 регионов. Челябинская область была представлена пятью бойцами, которые завоевали три медали. Обладателями наград стали Павел Шалыго и Александр Лузин, сообщается на сайте Федерации кикбоксинга России.

В соревнованиях были представлены все пять дисциплин кикбоксинга — К1, фулл-контакт, лайт-контакт, лоу-кик и пойнтфайтинг. Именно поэтому была растянута программа Кубка России. Первые поединки состоялись еще 8 декабря, а завершился турнир вчера поздно вечером, 18 декабря.

Челябинская область делегировала на соревнования пять спортсменов — Светлану Стахееву, Руслана Камалова, Кирилла Шаталова, Александра Лузина и Павла Шалыго. Двум из них удалось стать призерами Кубка России.

В дисциплине лайт-контакт серебряную медаль в категории до 69 кг стал воспитанник СШОР «Буревестник» Александр Лузин. Дважды поднимался на пьедестал почета Павел Шалыго из челябинского спортклуба «Файт». В его активе — серебро в категории 94 кг в дисциплине пойнтфайтинг и бронза в лайт-контакте. Подготовил призеров Кубка России тренер Александр Кувакин.