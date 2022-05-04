Южноуральские кикбоксеры завоевали шесть медалей чемпионата России

А также две награды на первенстве страны

В Барнауле подвели итоги чемпионата и первенства России по кикбоксингу, собравших более 900 спортсменов из 58 субъектов страны. В активе сборной Челябинской области шесть медалей чемпионата и две — первенства России, сообщает региональная Федерация кикбоксинга.

В общей сложности на турнирах были разыграны 80 комплектов наград в различных разделах кикбоксинга. Достойно на общем уровне выступили и южноуральские кикбоксеры. В активе сборной Челябинской области шесть медалей различного достоинства на чемпионате страны. Так, серебряные медали завоевали Дмитрий Шахмухаметов (весовая категория до 51 кг), Светлана Стахеева (48 кг) и Анастасия Кононова (60 кг). Бронза на счету Юрия Власова (54 кг), Павла Шалыго (91 кг) и Александры Ожеговой (52 кг).

На первенстве России успехи южноуральцев скромнее. Общими усилиями им удалось завоевать две медали. Среди юниоров серебро у Никиты Аванесова (63,5 кг) и бронза среди юношей 13—14 лет у Анатолия Пензина (свыше 70 кг).