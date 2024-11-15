Пять кикбоксеров Челябинской области выступят на чемпионате мира в Испании

В составе сборной России они примут участие с национальным флагом и гимном

Пять спортсменов Челябинской области вошли в состав сборной России, которая выступит на чемпионате мира по кикбоксингу. Эти соревнования пройдут с 18 по 22 ноября в Испании и соберут участников из 50 стран. Международная федерация кикбоксинга (WKF) разрешила российским спортсменам выступить со своей национальной символикой — флагом и гимном, сообщает Фонд поддержки спорта.

Чемпионат и первенство мира по кикбоксингу пройдут в испанском городе Аликанте. Впервые с 2021 года в состязаниях примут участие российские спортсмены. Причем Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) допустила наших атлетов к участию в соревнованиях под своим национальным флагом и гимном.

Выступят на соревнованиях и пять кикбоксеров Челябинской области. Так, в заявку российской команды вошли: Анастасия Букина, Анастасия Кононова, Виктория Федюхина, Елизар Арестов и Павел Шалыго. Кроме того, в тренерский штаб сборной вошел еще один челябинец — Руслан Ишмаков.

«Россия всегда была сильна в кикбоксинге, мы стремимся только к первому месту. Настрой на третье место вообще не рассматривается. Все рассчитывают на победу», — отметил заслуженный тренер России Руслан Ишмаков.

Нашим землякам предстоит бороться за медали в различных дисциплинах кикбоксинга. Участие южноуральских спортсменов в международных соревнованиях стало возможным благодаря содействию Фонда поддержки спорта.