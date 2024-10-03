Челябинский Центр спортивной подготовки по дзюдо возглавил Евгений Шестаков

Иван Першин ушел с поста директора спортивной организации

В челябинском Центре спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера сменилось руководство. Вчера, 2 октября, последний рабочий день в должности директора организации провел Иван Першин. Уже известно имя нового руководителя. С сегодняшнего дня исполняет обязанности директора ЦСП по дзюдо Евгений Шестаков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Уважаемый Иван Васильевич, от всей души благодарим вас за работу. Под вашим руководством была проделана огромная работа на благо развития дзюдо Челябинской области. Коллектив желает вам огромной удачи и успехов на новом рабочем месте», — такой пост вчера вечером был опубликован в соцсетях коллективом ЦСП по дзюдо.

Вчера Иван Першин провел последний рабочий день в должности директора регионального Центра спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера. Он возглавил спорткомплекс 24 августа 2023 года и проработал на этой должности чуть больше года. Кроме того, директором ЦОПа он проработал также в период с 2011 по 2015 год. Имя новой работы Ивана Першина не сообщается.

Сегодня, 3 октября, министр спорта Челябинской области Александр Гриб представит коллективу ЦСП нового руководителя. Им станет исполнительный директор Федерации дзюдо Челябинской области Евгений Шестаков.

Он тоже в прошлом дзюдоист, занимал одну из руководящих должностей в региональном Минспорте, после чего долгое время работал заместителем директора ЦОПа по дзюдо, а также исполнительным директором Федерации дзюдо Челябинской области.

Фото: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное») и пресс-служба регионального ЦСП по дзюдо им. А. Е. Миллера.

