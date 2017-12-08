/ Бывший парень Ирины Шейк выиграл пятый Золотой мяч

Криштиану Роналду догнал Лео Месси по количеству главных индивидуальных футбольных наград.

Вечером 7 декабря журнал France Football вручил свой очередной Золотой мяч. Лучшим футболистом по итогам 2017 года стал форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Он получил награду уже в пятый раз и сравнялся со своим извечным соперником из «Барселоны» — Лионелем Месси. Аргентинский форвард стал в голосовании вторым, следом идут нападающий «ПСЖ» Неймар, голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Реала» Лука Модрич. Снимок с пятым Золотым мячом Криштиану Роналду выложил на свою страницу в Instagram.



Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Дек 7 2017 в 1:04 PST

Еще одна мечта стала явью. Непередаваемые чувства. Спасибо моей семье, друзьям, партнерам по команде, тренерам и всем, кто поддерживал меня все эти годы. — написал Криштиану Роналду.

За 7 часов запись собрала более 4,5 миллионов «лайков».



Напомним, лучший футболист мира долгое время встречался с моделью из Челябинской области Ириной Шейк. После расставания она вышла замуж за голливудского актера Брэдли Купера.

