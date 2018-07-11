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/ Ирина Шейк снялась на побережье в импровизированном купальнике из ракушек

Ирина Шейк снялась на побережье в импровизированном купальнике из ракушек

Южноуральская модель поделилась снимком с фанатами.
сегодня в 12:28
  |  Общество

Топ-модель из Еманжелинска Ирина Шейк порадовала фанатов новой порцией фотографий. Снимки она выложила в своем профиле в Инстаграм. Среди фэшн-фото для модных журналов «затерялся» эротический кадр. Ирину Шейк сняли на побережье. Модель лежит на мелководье в купальнике, верх которого ей заменяют большие ракушки.

Знатоки тут же распознали, к какому фото отсылает кадр. Подобный снимок несколько лет назад выкладывала Анастасия Волочкова, известная балерина. Правда, там она «прикрылась» собранными на берегу камнями. Эпатажный снимок стал популярен у российских селебрити, повторить его решились Никита Джигурда и Глюкоза.

Отметим, что в Инстаграме Ирины Шейк с момента, как она стала мамой, публикуется больше фото в закрытой одежде, а также с мужем и мамой.

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