/ Ирина Шейк снялась на побережье в импровизированном купальнике из ракушек

Южноуральская модель поделилась снимком с фанатами.

Топ-модель из Еманжелинска Ирина Шейк порадовала фанатов новой порцией фотографий. Снимки она выложила в своем профиле в Инстаграм. Среди фэшн-фото для модных журналов «затерялся» эротический кадр. Ирину Шейк сняли на побережье. Модель лежит на мелководье в купальнике, верх которого ей заменяют большие ракушки.

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 10 Июл 2018 в 1:28 PDT

Знатоки тут же распознали, к какому фото отсылает кадр. Подобный снимок несколько лет назад выкладывала Анастасия Волочкова, известная балерина. Правда, там она «прикрылась» собранными на берегу камнями. Эпатажный снимок стал популярен у российских селебрити, повторить его решились Никита Джигурда и Глюкоза.

Отметим, что в Инстаграме Ирины Шейк с момента, как она стала мамой, публикуется больше фото в закрытой одежде, а также с мужем и мамой.