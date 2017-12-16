/ ФИФА грозит оставить сборную Испании без ЧМ-2018

Причиной стало вмешательство государства в деятельность Национальной футбольной федерации.

В 2018 году Россия примет Чемпионат Мира по футболу. Этот мундиаль рискует остаться без одного из фаворитов — сборной Испании. Международная федерация футбола ФИФА грозит «Красной фурии» отстранением из-за вмешательства в деятельность Национальной футбольной федерации RFEF. Сейчас высший совет королевства хочет инициировать перевыборы президента RFEF, что ФИФА считает нарушением регламента.

Суть конфликта заключается в том, что 18 июля этого года президент RFEF Анхель Мария Вильяр был арестован испанской полицией по обвинению в коррупции. Функционеру вменялось использование средств федерации для подкупа региональных руководителей на выборах, прошедших двумя месяцами ранее. Выборы, конечно же, выиграл Вильяр, но затем правоохранительные органы провели так называемую «Операцию Соуле», в результате которой разоблачили противозаконные действия президента RFEF. После ареста Вильяра главой национальной федерации стал Хуан Луис Ларреа. — сообщает «Газета».

Премьер-министр Испании Мариано Рахой на пресс-конференции заявил, что даже не рассматривает такой сценарий и уверен, что его сборная выиграет Чемпионат Мира.