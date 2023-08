Четыре южноуральских боксера гарантировали себе медали чемпионата России

Это лучший результат для спортсменов Челябинской области за последние 16 лет

В Хабаровске подходит к завершению чемпионат России по боксу, на котором успешно выступают спортсмены Челябинской области. Впервые за 16 лет сразу четыре наших земляка гарантировали себе медали турнира. Вне зависимости от исхода полуфинальных поединков призерами соревнований станут Эдмонд Худоян, Максим Стахеев, Ильяс Додаржонов и Андрей Стоцкий, сообщает региональная федерация бокса.

Чемпионаты России по боксу проходят ежегодно и являются одним из главных стартов сезона для лидеров национальной команды. В этих турнирах спортсмены Челябинской области выступают с переменным успехом. Но в этом году наших земляков прорвало: сразу четыре южноуральских атлета вышли в полуфинал соревнований и гарантировали себе как минимум бронзовые медали. Как признаются в Федерации бокса Челябинской области, это лучший результат для южноуральской команды на национальных чемпионатах за последние 16 лет!

Первым в полуфинал пробился лидер сборной Эдмонд Худоян. Неоднократный чемпион России, призер чемпионата мира подтверждает, что в весовой категории до 48 кг ему в стране нет равных. Поддержали его почин и партнеры по команде. Так, в решающие сражения за медали турнира пробились Максим Стахеев (51 кг), Ильяс Додаржонов (75 кг) и Андрей Стоцкий (92 кг).

Сегодня, 24 августа, состоятся полуфинальные поединки. Публикуем составы пар с участием южноуральских боксеров:

48 кг. Эдмонд Худоян vs Адам Альвиев (Чеченская Республика)

51 кг. Максим Стахеев vs Баир Буртаев (Республика Бурятия)

75 кг. Ильяс Додаржонов vs Сергей Сергеев (Республика Татарстан)

92 кг. Андрей Стоцкий vs Сергей Слободян (Республика Хакасия / Красноярский край).

Напомним, что на чемпионате России — 2022 в Чите спортсмены Челябинской области завоевали три медали. Победителем турнира стал Эдмонд Худоян (48 кг), бронзовыми призерами стали Алексей Киселев (57 кг) и Ахмадшох Махмадшоев (67 кг).