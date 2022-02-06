В Челябинске с 2 по 6 февраля прошел традиционный турнир «Кубок Шафигулина». В нем приняли участие «Челябинск-М», сборная Челябинской области и «Торпедо» Миасс. Лучшим бомбардиром турнира стал форвард «Торпедо» Сергей Чистяков, сообщает пресс-служба ФК «Челябинск».
Победителем турнира стал «Торпедо» Миасс. В последний игровой день команда Миасса крупно выиграла у сборной области — 4:0. По итогу турнира торпедовцы одержали две победы в двух играх. ФК «Челябинск-М» — одну победу и одно поражение. Сборная Челябинской области дважды уступила своим противникам.
«Конечно, хотелось бы выиграть турнир, ведь для этого играем. Но немножко не повезло. „Торпедо“ — сильный соперник. Более опытный. Тем не менее, считаю, ребята достойно выступили. Второе место для начала — это неплохо. Кубок Шафигулина — традиционный турнир. Мы настолько уже привыкли к нему. Считаю, он очень важный турнир. Ведь многие ребята именно на нем открываются и показывают себя. Это возможность для молодых игроков показать себя», — отметил тренер «Челябинск-М» Виталий Коркин.
Лучшим вратарем турнира был признан Александр Могильный, выступавший за сборную Челябинской области. Лучшим защитником стал игрок «Торпедо» Евгений Лопатько. Лучшим полузащитником и нападающим стали игроки ФК «Челябинск-М» Илья Шукшин и Илья Малышев соответственно. Лучшим бомбардиром признали нападающего «Торпедо» Сергея Чистякова.
«Изначально должно было быть по традиции четыре команды. Мы приглашали хороший коллектив из Свердловской области, „Жасмин“, но, к сожалению, ребята заболели и не смогли приехать. Поэтому формат немного поменяли — участвовало не четыре команды, а три. Тем не менее, считаю, турнир удался. Мы посмотрели челябинскую молодежь, команду Миасса, посмотрели сборную, которая в марте будет принимать участие в так называемой Лиге УЕФА среди любителей. В общем, те задачи, которые мы ставили, мы выполнили», — рассказал председатель Федерации футбола Челябинской области Олег Люкшин.
Отметим, что зимние футбольные баталии являются традиционными и проходят в Челябинске в первой декаде февраля уже много лет. Организаторы кубка — Федерация футбола Челябинской области и футбольный клуб «Челябинск», а основатель и идейный вдохновитель турнира — заслуженный работник физической культуры, спортивный директор ФК «Челябинск» Михаил Григорьевич Шафигулин.
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