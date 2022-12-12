Четыре дзюдоиста Челябинской области стали призерами Кубка России

В активе южноуральцев серебряная и три бронзовые награды

В Калининграде с 9 по 11 декабря прошел Кубок России — последний крупный старт сезона для сильнейших дзюдоистов страны. В нем приняли участие более 450 спортсменов из 50 регионов. Четыре медали завоевали спортсмены Челябинской области — одну серебряную и три бронзовые награды, сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

Кубок России по дзюдо в Калининграде был включен в календарь серии профессиональных турниров Russian Judo Tour. Призовой фонд соревнований составил 2 млн 800 тысяч рублей. Медалисты состязаний в каждой весовой категории получили денежные призы: победители — по 100 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей — по 50, а занявшие третьи места — по 25 тысяч рублей.

Челябинская область делегировала на соревнования 11 спортсменов. Среди них Тимурлан Узденов, Иван Сырцев (оба — 66 кг), Алексей Собянин (73 кг), Равиль Бикметов (81 кг), Юрий Божа (90 кг), Денис Коротаев и Арафат Боташев (оба — 100 кг), Елена Шманина (48 кг), Алевтина Гаитова, Юлия Крутихина (обе — 63 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг). Четыре наших земляка стали призерами Кубка России.

Серебряную медаль в весовой категории до 100 кг завоевал Денис Коротаев. Бронза на счету Ивана Сырцева (66 кг), Алевтины Гаитовой (63 кг) и Анастасии Холодилиной (свыше 78 кг).