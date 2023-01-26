Челябинские дзюдоисты завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях в Красноярске

Финалисты получили путевки на первенство России

В Красноярске прошли всероссийские соревнованиях по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет памяти заслуженного тренера России Владимира Назарова. В турнире принял участие 161 спортсмен из 25 регионов страны. Челябинскую область на соревнованиях представляли семь спортсменов. Шестерым из них удалось завоевать бронзовые медали, сообщает региональный Минспорт.Владимир Назаров подготовил более 50 мастеров спорта России, трех мастеров международного класса. Одним из самых знаменитых учеников Владимира Николаевича является участник Олимпийских игр в Сеуле, заслуженный мастер спорта России Виктор Поддубный. Именем Владимира Назарова назван Благотворительный фонд поддержки и развития детско-юношеского дзюдо. Владимир Николаевич ушел из жизни в 2020 году.Бронзовые медали завоевали челябинцы Ризван Магомадов (66 кг, СШОР имени Г. Веричева), Алексей Еськов (свыше 100 кг, СШОР «Юность-Метар») и Полина Жуланова (52 кг, СШОР «Локомотив»). Также третьи места заняли спортсмены из Трехгорного Клим Калинин (73 кг) и Елена Шманина (48 кг), а также магнитогорец Данис Исмагилов (свыше 100 кг).Финалисты соревнований выступят на первенстве России, которое пройдет в марте этого года в Екатеринбурге. Однако другие дзюдоисты, смогут побороться за путевки на первенство страны, на всероссийских соревнованиях памяти Н. И. Кузнецова в Челябинске и на первенстве Уральского федерального округа в Тюмени.Напомним, что накануне Челябинская область и Федерация дзюдо России заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Алексей Текслер и президент ФДР Сергей Соловейчик.