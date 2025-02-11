Чемпионка мира по шахбоксу из Челябинска примет участие в федеральном ТВ‑проекте

Амина Ахмадулина поборется за победу на шоу «Богатырские игры»

Челябинская студентка ЮУрГУ Амина Ахмадулина примет участие в новом масштабном шоу на федеральном телеканале — «Богатырские игры». Чемпионка мира по шахбоксу станет одной из 100 претендентов в борьбе за титул «Богатырь всея Руси». Два победителя проекта получат денежный приз в размере 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.

Съемки масштабного спортивного шоу уже начались, в каждом из его выпусков участников ждут уникальные испытания в духе русских сказок, а в финале — сложнейшая полоса препятствий «Кудыкина гора». Она будет состоять из 11 этапов.

«Это крутое шоу, которое поражает разнообразием и масштабом. Здесь нет единой полосы препятствий, которую проходят абсолютно все участники. Герои делятся на группы, и каждая выступает в определенном выпуске. То есть зритель никогда не знает, что произойдет. Мне всегда нравилась стилистика Средневековья, в данном случае все стилизовано под богатырей и Древнюю Русь. На мой взгляд, такие проекты — классный опыт, который необходимо получить», — цитирует слова ведущего пресс-служба телеканала СТС.

Челябинская спортсменка подтвердила, что примет участие в проекте, но о каких-либо его подробностях рассказывать вежливо отказалась, сославшись на договоренности с организаторами. Создатели проекта анонсировали, что ведущими спортивного шоу будут актер Михаил Пореченков, видеоблогер Дмитрий Масленников и актриса Ника Здорик.

Напомним, что в октябре 2024 года Амина Ахмадулина завоевала титул чемпионки мира по шахбоксу — виду спорта, в котором спортсмены соперничают друг с другом за шахматной доской, а затем в поединке на ринге. Также она неоднократно становилась чемпионкой России.

Фото: пресс-служба ЮУрГУ (vk.com/susu4you) и телеканал СТС (ctc.ru)