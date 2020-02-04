За поездку на «Лыжню России» можно получить бесплатный билет на Кубок мира по фристайлу

Для этого нужно будет стать пассажиром мультимодального маршрута.

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В Челябинской области для удобства пассажиров и любителей горнолыжного спорта был организован специальный мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Ежегодно таким образом до склонов добираются более 10 000 человек.

23 февраля в «Солнечной долине» состоится крупное спортивное мероприятие — Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Попасть на это мероприятие можно будет бесплатно.

«8 февраля, в день проведения Всероссийской массовой гонки „Лыжня России“, бесплатный билет на Кубок мира по фристайлу в дисциплине „ски-кросс“ можно будет получить по прибытию на курорт в пункте для пассажиров мультимодального маршрута», — сообщили в минспорте региона.

Дорога от Челябинска до «солидола» этим маршрутом займет 1 час 50 минут. Реализуется проект при поддержке правительства региона. В комплексный пакет сразу включены билеты на электричку и автобус в оба конца и безлимитный ски-пасс на 6 часов, для удобства пассажиров. Купить его можно в пригородных кассах Челябинского ж/д вокзала.

Электричка до Миасса из Челябинска выезжает по выходным в 09:50, в городе прибытия в 10:10 пассажиров будет ждать автобус, который домчит до ГЛК «Солнечная долина» за 25 минут. Обратно на станцию он выезжает в 16:20, а пригородный поезд до Челябинска отправляется с платформы в 17:16. В областной центр пассажиры вернутся в 18:32.

Продажа пакетов билетов на мультимедийный маршрут в момент проведения Кубка мира по фристайлу, начнется за 10 дней до официального открытия соревнований. В Миасс съедутся порядка 100 спортсменов из 16 — 18 стран мира.