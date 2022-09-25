Челябинская теннисистка Екатерина Александрова выиграла турнир WTA в Сеуле

В финале российская спортсменка победила Елену Остапенко из Латвии в двух сетах

Челябинская спортсменка Екатерина Александрова стала победительницей теннисного турнира WTA в Сеуле, выиграв свой третий титул в карьере. В решающем матче россиянка обыграла в двух сетах Елену Остапенко из Латвии – 7:6, 6:0, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По ходу соревнований Екатерина Александрова обыграла Айшу Мухмаммад (США), Хан На Лэ (Южная Корея), Лулу Сун (Швейцария) и Татьяну Марию (Германия). В финале 27-й ракетке мира предстояло сразиться с первой сеянной на турнире, победительницей «Ролан Гаррос»-2017 Еленой Остапенкой из Латвии.

Россиянка выиграла первую партию на тай-брейке со счётом 7:6 (7:4). Второй же сет прошёл под диктовку Александровой (6:0). Встреча продлилась 1 час 25 минут. Александрова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи. На счету Остапенко три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Напомним, что в июне уроженка Челябинска выиграла турнир WTA в голландском городе Хертогенбосхе.