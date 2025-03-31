Челябинский студент Никита Петров выиграл четыре медали на турнире по пауэрлифтингу

Теперь наш земляк выступит на Всемирной универсиаде в Индии

Триумфально выступил на Всероссийских соревнованиях студентов по пауэрлифтингу челябинец Никита Петров. Он завоевал аж четыре медали на турнире в Тамбове, в том числе одну золотую. Наш земляк завоевал право выступить осенью в составе студенческой сборной России на Всемирной универсиаде в Индии, сообщает региональная Дирекция спортивно-массовых мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Сильнейшие студенты страны на соревнованиях в Тамбове боролись за медали в двух дисциплинах пауэрлифтинга — троеборье и жиме классическом. Турнир собрал более 200 атлетов из 33 вузов страны.

Отличился в состязаниях воспитанник челябинской спортшколы «Факел» Никита Петров. Представитель УралГУФКа завоевал серебряную и бронзовую медали в абсолютном зачете в весовой категории до 120 кг. Его результат — 742,5 кг (272,5 + 190 + 280 кг). Кроме того, он одержал победу в классическом жиме в своей весовой категории и занял третье место в абсолютном зачете с результатом 185 кг.

Таким образом, Никита Петров отобрался в состав студенческой команды, которая представит нашу страну на универсиаде в Индии осенью этого года. Тренируется спортсмен под руководством старшего тренера сборной Челябинской области по пауэрлифтингу Игоря Поделко. Добавим, что в шаге от пьедестала оказалась Мария Ушакова. Спортсменка из МГТУ им. Носова заняла четвертое место в весовой категории до 69 кг.

Напомним, что неделей ранее Никита Петров стал бронзовым призером первенства России. Эти соревнования прошли в Туле.