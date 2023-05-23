Челябинский спортсмен завоевал четыре медали на чемпионате России по пулевой стрельбе

Артур Абдрахманов прошел отбор в сборную России

В поселке Мирном (Казань) завершился чемпионат России по пулевой стрельбе среди глухих спортсменов. Выдающиеся результаты на соревнованиях показал челябинец Артур Абдрахманов. Стрелок завоевал две золотые и две серебряные награды, сообщает региональный центр по адаптивным видам спорта.В турнире выступило более 70 спортсменов из 20 регионов России. Соревнования являлись отборочными для участия в летних альтернативных Сурдлимпийских играх. По итогам чемпионата России челябинский спортсмен Артур Абдрахманов завоевал две золотые и две серебряные медали.Кроме того, стрелок вошел в состав сборной России. Летние Игры сурдлимпийцев пройдут с 23 июля по 2 августа в Уфе. Напомним, что челябинские девушки стали призерами «Юношеской лиги» по пулевой стрельбе. Три спортсменки завоевали бронзу в командном упражнении.