В поселке Мирном (Казань) завершился чемпионат России по пулевой стрельбе среди глухих спортсменов. Выдающиеся результаты на соревнованиях показал челябинец Артур Абдрахманов. Стрелок завоевал две золотые и две серебряные награды, сообщает региональный центр по адаптивным видам спорта.
В турнире выступило более 70 спортсменов из 20 регионов России. Соревнования являлись отборочными для участия в летних альтернативных Сурдлимпийских играх. По итогам чемпионата России челябинский спортсмен Артур Абдрахманов завоевал две золотые и две серебряные медали.
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