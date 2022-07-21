Челябинские девушки стали призерами «Юношеской лиги» по пулевой стрельбе

Три спортсменки завоевали бронзу в командном упражнении

В стрелковом комплексе «Лисья нора» завершились всероссийские соревнования «Юношеская лига» по пулевой стрельбе, в которых выступили 263 спортсмена из 27 регионов. Бронзовые медали в командном турнире в стрельбе из пневматической винтовки завоевали челябинки Анна Леньшина, Ольга Аксенова и Валерия Иванова, сообщает управление по ФКСиТ администрации Челябинска.

Три челябинские спортсменки выступили в двух видах командных соревнований. В одном из них им удалось стать призерами. В упражнении ВП-180 (три спортсмена делают по 60 выстрелов с расстояния 10 м из пневматической винтовки стоя) бронзу завоевали Анна Леньшина, Ольга Аксенова и Валерия Иванова. В этом же составе они показали четвертый результат в упражнении МВ-180 (стрельба из пневматической винтовки из трех положений, три участника по 60 выстрелов).

В личном первенстве наиболее успешно выступила Анна Леньшина. Ей удалось завоевать бронзу в упражнении МВ-3×20 (стрельба из малокалиберной винтовки с расстояния 60 выстрелов из трех положений).