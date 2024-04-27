Челябинские спортсменки завоевали медали на первенстве России по пулевой стрельбе

Они стали бронзовыми призерами в командных состязаниях в Ижевске

На первенстве России по пулевой стрельбе в Ижевске успешно выступили челябинские спортсменки. Они завоевали бронзовые медали в командных соревнованиях в стрельбе из пневматической винтовки. Призерами соревнований стали Анна Ракаева, Анастасия Погребниченко и Злата Осипова. Третье место в личных состязаниях заняла также Мария Киселева, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

В Ижевске завершились сразу два представительных турнира по пулевой стрельбе — всероссийские соревнования и первенство России. Они собрали сильнейших спортсменов-юниоров из разных уголков страны.

Челябинские спортсменки из МБУ СШОР по пулевой стрельбе проявили себя на первенстве России. Так, в командном упражнении из пневматической винтовки (180 выстрелов по движущейся мишени с расстояния 10 метров) они завоевали бронзовые медали. На пьедестал почета поднялись Анна Ракаева, Анастасия Погребниченко и Злата Осипова. Тренер спортсменок — Сергей Бородулин.

В личном первенстве хороший результат показала еще одна челябинка — Мария Киселева. Она замкнула тройку сильнейших на всероссийских соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета (30 выстрелов с расстояния 50 метров), набрав 256 очков. Спортсменка занимается под руководством тренера Эдварда Тулумбаджяна.