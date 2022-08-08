Челябинский спортсмен завоевал бронзу на «Кубке Кремля» по прыжкам в воду

Григорий Иванов стал призером в командных соревнованиях

В Москве завершился рейтинговый всероссийский турнир по прыжкам в воду «Кубок Кремля». Челябинец Григорий Иванов стал бронзовым призером в командных соревнованиях. Это уже третий подряд успех спортсмена на крупных ответственных стартах, сообщает региональная федерация прыжков в воду.

На «Кубке Кремля» были разыграны комплекты наград в нескольких видах программы: в прыжках с трамплина с 3 метров, с вышки 10 метров и командных состязаниях. Воспитанник Юрия Пирожкова из челябинской СШОР-11 завоевал бронзовую медаль.

Соревнования собрали сильнейших спортсменов страны. В их числе серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в синхронных прыжках с трехметрового трамплина Евгений Кузнецов, бронзовый призер ОИ-2020 Александр Бондарь, четырехкратная чемпионка Европы Юлия Тимошинина, победители и призеры чемпионатов Европы Никита Шлейхер, Мария Полякова, Анна Конаныхина, Руслан Терновой и другие.

Напомним, что это уже третье подряд призовое место южноуральского спортсмена. В июле Григорий Иванов в Пензе стал чемпионом России в синхронных прыжках с Елизаветой Консо из Москвы, а в конце июля завоевал бронзу на «Играх Дружбы».