Челябинец Григорий Иванов завоевал две медали на Кубке России по прыжкам в воду

В его активе серебро и бронза в синхронных прыжках с 3‑метрового трамплина

На проходящем в Пензе Кубке России по прыжкам в воду две медали завоевал челябинский спортсмен Григорий Иванов. В его активе серебро и бронза в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина — в мужском дуэте с Геннадием Вагиным и в миксте с Виталией Королевой, сообщает результаты Федерация прыжков в воду России.

Соревнования в Пензе собрали сильнейших российских прыгунов в воду, лидеров национальной команды. Среди них призеры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы: Евгений Кузнецов, Александр Бондарь, Юлия Тимошинина, Кристина Ильиных, Никита Шлейхер, Мария Полякова, Анна Конаныхина и другие титулованные спортсмены.

«Кубок России — первый старт в 2023 году, в котором отечественные прыжки в воду отмечают свой столетний юбилей. Прошлый сезон для прыжков в воду получился насыщенным для спортсменов и зрителей. Постараемся сделать для всего сообщества прыгунов в воду и любителей нашего вида спорта этот год по-настоящему уникальным — будем рассказывать нашу историю, общаться с нашими легендами, показывать трансляции и специальные репортажи на телевидении и многое другое», — отметил на церемонии открытия соревнований президент РФПВ Станислав Дружинин.

На соревнованиях спортсмены разыгрывают комплекты наград во всех видах олимпийской программы, а также дисциплинах, представленных на чемпионатах мира и Европы: индивидуальных прыжках с метрового трамплина, трамплина 3 м и с вышки 10 м; в синхронных и смешанных прыжках с 3-метрового трамплина и вышки 10 м.

Челябинец Григорий Иванов проявил себя в синхронных прыжках. В первый день соревнований ему удалось завоевать серебро в миксте с Виталией Королевой. Выступление смешанного дуэта судьи оценили в 273,90 балла. Победителями Кубка России здесь стали Елизавета Кузина и Илья Молчанов — 274,14 балла.

Кубок России по прыжкам в воду. Пенза

Синхронные прыжки, трамплин 3 м, микст:

1. Елизавета Кузина / Илья Молчанов (274,14)

2. Виталия Королева / Григорий Иванов (273,90)

3. Кристина Ильиных / Евгений Кузнецов (268,57)

Вчера, 1 февраля, наш земляк завоевал еще одну награду. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина Григорий Иванов завоевал бронзу с Геннадием Вагиным — 376,62 балла. Однако здесь рассчитывать на большее было очень сложно: лидеры национальной команды Евгений Кузнецов / Никита Шлейхер показали фантастическую сумму баллов — 435,72, намного опередив ближайших соперников.

Кубок России по прыжкам в воду. Пенза.

Синхронные прыжки, трамплин 3 м, мужчины:

1. Евгений Кузнецов / Никита Шлейхер (435,72)

2. Егор Лапин / Илья Молчанов (399,51)

3. Геннадий Вагин / Григорий Иванов (376,62)

Соревнования в Пензе завершатся завтра, 3 февраля. Спортсменам предстоит разыграть еще 4 комплекта наград: на 10-метровой вышке среди мужчин, в синхронных прыжках с 3 м среди женщин, а также мужских и женских прыжках с метрового трамплина.