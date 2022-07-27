Челябинец стал призером международного турнира «Игры Дружбы» по прыжкам в воду

Григорий Иванов завоевал бронзу в синхронных прыжках

В Казани продолжаются международные соревнования «Игры Дружбы» по водным видам спорта, в которых принимают участие более 1300 спортсменов из 16 стран. Накануне стартовал турнир прыгунов в воду. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина бронзовую медаль завоевал челябинец Григорий Иванов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».



В день старта соревнований прыгунов в воду стало известно о травме Никиты Шлейхера, который должен был выступить вместе с Евгением Кузнецовым в синхронных прыжках с трамплина. В отсутствие лидеров национальной команды победу с большим преимуществом одержал дуэт Егор Ларин / Илья Молчанов, который опередил белорусскую пару Александр Молчан / Владислав Сонин. Бронзовые медали в этом виде программы завоевали челябинец Григорий Иванов и Геннадий Вагин из Воронежа. Им удалось набрать 309,90 балла.



Григорий Иванов является чемпионом России, неоднократным призером чемпионатов страны по прыжкам в воду. В 2019 году спортсмен становился трехкратным победителем первенства Европы.



Отметим, что соревнования стали первыми международными стартами этого лета в Казани, объединяющими популярные водные дисциплины. Также в соревнованиях принимают участие звезды отечественного плавания: Евгений Рылов, Климент Колесников, Мартин Малютин, Михаил Вековищев и другие.

